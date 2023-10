President Trump is giving headlines at the Republican Jewish Coalition Summit in Las Vegas, Nevada on Saturday October, 28.

Watch it LIVE below.

WATCH NOW:

LIVE: Trump headlines Republican Jewish Coalition Summit in Las Vegas, Nevada – 10/28/23 https://t.co/eCCa5qMALR — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) October 28, 2023

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...

Related